Fonseca si sfoga: "Cardinale a Milanello per Amorim: quando arrivai io non c'era nessuno"

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Paulo Fonseca, ex allenatore del Milan, si è sfogato ricordando il suo arrivo a Milanello due anni fa e paragonandolo con quello di Amorim

Il Milan quest'anno è tornato ad affidare la sua panchina a un allenatore portoghese. Due anni fa l'esito di due tecnici lusitani in panchina non portò grandi risultati, se non la vittoria in Supercoppa Italiana con Sergio Conceiçao in panchina. Prima di lui era stato chiamato Paulo Fonseca che però non era arrivato, per qualche giorno, nemmeno all'ultimo dell'anno. Oggi proprio quel Paulo Fonseca, oggi rilanciatosi alla guida del Lione, ha parlato a SportWeek, in edicola domani, e si è sfogato contro il Milan.

LO SFOGO DI FONSECA CONTRO IL MILAN

Lo sfogo dell'allenatore portoghese Paulo Fonseca nel ricordare il suo arrivo al Milan due stagioni fa: "Ero stato voluto per cambiare mentalità. Non mi hanno dato il tempo, ma abbiamo giocato tante belle partite. E dopo di me non è più successo. Ho visto che Amorim è arrivato a Milanello e c'era Cardinale in persona ad attenderlo. Quando arrivai io invece non c'era nessuno".