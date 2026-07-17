Butti (calendari Serie A) a Rocchi: "Basta che non mi mandi più Doveri a fare l’Inter, porta una sfiga mondiale"

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Le intercettazioni tra Andrea Butti, responsabile calendari in Serie A e tifoso dell'Inter, e Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale

A livello penale, per la Procura di Milano, l'inchiesta sugli arbitri sulle interferenze subite da Rocchi da parte dell'Inter si è conclusa con l'archiviazione. Il fascicolo sul caso delle "bussate" alle porte della Sala Var di Lissone, invece, è stato passato sotto la giurisdizione della Procura di Monza. In attesa di capire come si muoverà la Giustizia Sportiva che opera in un canale separato, il Corriere della Sera ha pubblicato alcune intercettazioni significative tra Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, e Andrea Butti, responsabile dei calendari di Serie A, ex dirigente e tifoso dell'Inter come emerge dagli interrogatori dello stesso Rocchi.

INCHIESTA ARBITRI, LE PAROLE DI BUTTI A ROCCHI

Gianluca Rocchi, relativamente alle intercettazioni con Andrea Butti, ha parlato così davanti ai pm, come scrive il CorSera: "Butti è un tifoso e lo tratto come tale anche se ha un ruolo istituzionale". Di seguito riportate le parole di Butti intercettate qualche settimana prima di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia: "Basta che non mi mandi più Doveri a fare l’Inter, porta una sfiga mondiale, con lui non vinciamo mai un c…”. E subito dopo l'effettiva designazione di Doveri per la semifinale, un paio di settimane dopo, ancora Butti descritto con fare ironico e scherzoso: "Sei un killer, no vabbé, ma allora sei veramente uno di loro! La colpa è tua, lo sai eh? Con lui abbiamo un record super negativo”