L'ex CEO del Villa: "Credo che Tomori finirà al Coventry di Lampard"

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Fikayo Tomori è sulla lista di Coventry e Newcastle, secondo un ex dirigente di Premier il centrale del Milan finirà da Lampard

Le due stagioni in cui Fikayo Tomori si è affacciato sul mondo del professionismo sono state entrambe alle dipendenze di Frank Lampard come allenatore: la prima in prestito al Derby County in Championship, la seconda l'anno dopo con il Chelsea in Premier. C'è un bel feeling tra i due e il tecnico vorrebbe Tomori al Coventry City che ha riportato al top del calcio inglese. Questo è quanto riporta Football Insider e in particolare l'ex dirigente di Premier League Keith Wyness nel podcast Inside Track.

TOMORI FINIRÀ AL COVENTRY CON LAMPARD

Le parole dell'ex CEO dell'Aston Villa Keith Wyness su Fikayo Tomori: "Qualcosa mi dice che Lampard sta provando davvero con tutte le sue forze, dietro le quinte, a portare a termine questa operazione per Fikayo Tomori. Al Coventry servirà qualcosa per cercare di rinforzarsi in qualche modo e hanno anche bisogno di punti di riferimento, di trascinatori. Tomori è un discreto giocatore. Non credo che sia un fuoriclasse mondiale, ma è certamente a un ottimo livello. Penso che potrebbe fare quel tipo di lavoro per loro al Coventry. Alla fine, credo che se il Newcastle non dovesse farsi avanti concretamente, finirà al Coventry con Lampard."