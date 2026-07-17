Abbiati: "Maignan è tra i primi cinque portieri del mondo"

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Mike Maignan è tra i primi cinque portieri del mondo: l'ex estremo difensore del Milan Christian Abbiati è sicuro

Mike Maignan domani sera concluderà il suo primo Mondiale. Non lo terminerà come avrebbe previsto o sognato ma comunque può dirsi soddisfatto di questo suo primo torneo tra i pali della Francia: la Nazionale transalpina giocherà contro l'Inghilterra la finale per il 3° posto a Miami e poi tornerà a casa. Intanto da Casa Milan, all'evento organizzato per celebrare il rinnovo della partnership tra Milan e MSC Crociere come sponsor di manica, l'ex portiere milanista Christian Abbiati ha parlato ai microfoni di Gazzetta dello Sport in maniera molto positiva nei confronti di Mike Maignan.

MAIGNAN TRA I PRIMI CINQUE PORTIERI DEL MONDO

Christian Abbiati ha offerto alcuni commenti su portieri o ex allenatori, suoi o del Milan: "Maignan è tra i primi cinque portieri del mondo. Allegri? Napoli è una piazza che ti fa innamorare. Secondo me per lui può essere un contesto giusto. Di Gregorio? Ha grandi qualità, ha subìto delle critiche ingiuste e spero possa riscattarsi”