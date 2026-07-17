Moretto: "Estupinan mai stato così vicino all'Aston Villa"

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Pervis Estupinan non è masi stato così vicino all'Aston Villa: accordo con il club, ora c'è da colmare la leggere distanza tra inglesi e Milan

L'esperienza di Pervis Estupinan al Milan è durata solo un anno e verrà ricordata solamente per una cosa: il gol nel Derby di Milano. Una rete che aveva aperto le fantasie dei tifosi rossoneri ma che poi, alla lunga, si è rivelata essere l'ultima vera gioia di una stagione che da quel momento in poi è lettaralmente naufragata. L'esterno sudamericano comunque non ha ripagato la fiducia e saluterà il Milan dopo 12 mesi per tornare in Premier League: il trasferimento all'Aston Villa è a un passo.

ESTUPINAN MAI COSÌ VICINO ALL'ASTON VILLA

A riportare ulteriori aggiornamenti in merito alla situazione di Pervis Estupinan dal Milan all'Aston Villa è il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto: "Estupinan-Aston Villa: nelle prossime ore, tra oggi e domani, è atteso un incontro decisivo per sbloccare l’affare Estupinan. Il giocatore ha già l’accordo con il club inglese e Unai Emery sta spingendo moltissimo per averlo: i due club hanno una leggera distanza sulla valutazione ma si conta di chiudere. Estupinan mai stato così vicino all’Aston Villa: affare imminente".