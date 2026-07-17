Fonseca: "Dopo di me, non ho mai più visto il Milan esprimere la qualità di gioco mostrata con il sottoscritto"

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Paulo Fonseca, in un'intervista a SportWeek in edicola domani mattina, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa sull'esperienza al Milan

Quest'anno il Milan riparte da un allenatore portoghese e da una forte volontà di giocare un calcio dominante. Una storia che si ripete dalle parti di Milanello perchè due anni fa, di questi tempi, a Milanello si insediava Paulo Fonseca, tecnico lusitano, che si presentò in conferenza stampa con l'idea condivisa dalla società di portare il Milan a fare un "calcio dominante". Intervistato da SportWeek, in edicola domattina, l'ex tecnico rossonero Fonseca, esonerato a fine dicembre dopo pochi mesi, è tornato sulla sua esperienza al Milan.

FONSECA, DELUSO, TORNA SULLA SUA ESPERIENZA AL MILAN

Le parole di Paulo Fonseca sulla sua breve esperienza al Milan: "Sono deluso, sì, perché due anni fa venni chiamato per un motivo: cambiare lo stile di gioco della squadra. 'Vogliamo che il Milan diventi dominante, che abbia la palla e giochi nella metà campo avversaria', mi fu detto dal club. Perfetto, risposi, è la mia stessa idea di calcio. Ma la verità è che per cambiare ci vuole tempo e giocare questo calcio in Italia non è facile. Per riuscirci bisogna cambiare prima di tutto la testa dei giocatori. Vi sembrerò arrogante, ma io ero avviato su quella strada e, dopo di me, non ho mai più visto il Milan esprimere la qualità di gioco mostrata con il sottoscritto in panchina"