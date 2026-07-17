Abbiati: "Cardinale in elicottero? Ho pensato subito a Berlusconi"

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Christian Abbiati ha parlato delle sensazioni che gli ha destato l'arrivo in elicottero di Gerry Cardinale lunedì a Milanello

Nella giornata di ieri il Milan ha rinnovato con MSC Crociere una delle partnership più fiorenti degli ultimi anni. Il club rossonero, a tutti i livelli, porterà questo sponsor sulla manica per la quarta stagione consecutiva. Ieri mattina si è tenuto anche un evento a Casa Milan per presentare e celebrare il nuovo accordo di sponsorizzazione tra il club rossonero e la compagnia con base a Ginevra. Presenti anche alcune vecchie glorie rossonere come Christian Abbiati che ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

CARDINALE IN ELICOTTERO? PENSATO A BERLUSCONI

Christian Abbiati, ex portiere del Milan, ha parlato delle sensazioni che ha provato lunedì al raduno quando Gerry Cardinale si è presentato a Milanello in elicottero: "Quando l’ho visto arrivare in elicottero a Milanello lunedì ho subito pensato a Berlusconi. Deve stare vicino alla squadra come sta dimostrando, a fronte dei tanti altri impegni che ha. È un imprenditore di successo che deve valorizzare al massimo un asset importante come il Milan”.