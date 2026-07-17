TOP NEWS del 16 luglio: la situazione Zaniolo ed il futuro di Bondo. Amorim, sii furbo su Modric

TOP NEWS del 16 luglio: la situazione Zaniolo ed il futuro di Bondo. Amorim, sii furbo su ModricMilanNews.it
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Oggi alle 01:00News
di Manuel Del Vecchio
Le migliori notizie del Milan nella giornata di oggi 16 luglio: la situazione Zaniolo ed il futuro di Bondo. Amorim, sii furbo su Modric

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, giovedì 16 luglio 2026:

MN - Milan, sondaggio anche dello Stoccarda per Bondo. Ma c'è il sogno Premier

Modric, il mondo Milan attende il sì. Amorim e l'errore da non ripetere con un campione del suo calibro

Fabrizio Romano: "Sì di Estupinan all'Aston Villa, c'è l'accordo. Manca quello tra club"

MN - Zaniolo proposto al Milan: nessuna trattativa in corso

I primi 10 giorni di Amorim a Milano: intensità, tanto pallone, il 3-4-2-1 e il patto di ferro con il gruppo

MN - Milan, Cissé e Idrissi vicini al rientro in gruppo. Poi saranno valutati da Amorim