TOP NEWS del 16 luglio: la situazione Zaniolo ed il futuro di Bondo. Amorim, sii furbo su Modric
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Le migliori notizie del Milan nella giornata di oggi 16 luglio: la situazione Zaniolo ed il futuro di Bondo. Amorim, sii furbo su Modric
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, giovedì 16 luglio 2026:
MN - Milan, sondaggio anche dello Stoccarda per Bondo. Ma c'è il sogno Premier
Modric, il mondo Milan attende il sì. Amorim e l'errore da non ripetere con un campione del suo calibro
Fabrizio Romano: "Sì di Estupinan all'Aston Villa, c'è l'accordo. Manca quello tra club"
MN - Zaniolo proposto al Milan: nessuna trattativa in corso
I primi 10 giorni di Amorim a Milano: intensità, tanto pallone, il 3-4-2-1 e il patto di ferro con il gruppo
MN - Milan, Cissé e Idrissi vicini al rientro in gruppo. Poi saranno valutati da Amorim
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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Primo PianoESCLUSIVA MN - Tanjga: "Kostic meglio di Lazetic, molto forte. Pavlovic potrebbe giocare in tutte le squadre di Premier"
Primo PianoI primi 10 giorni di Amorim a Milano: intensità, tanto pallone, il 3-4-2-1 e il patto di ferro con il gruppo
Franco OrdineFunziona (per ora) la sintonia tra Cardinale e Amorim. Rabiot e Modric due buone notizie
Antonio VitielloPrimo PianoIl grosso del mercato. Cardinale cambia registro, ora sarà l’unico responsabile. Due giovani interessanti
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