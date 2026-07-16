MN - Milan, Cissé e Idrissi vicini al rientro in gruppo. Poi saranno valutati da Amorim
Nella lista dei convocati di Ruben Amorim per il raduno, erano presenti anche Yahya Idrissi, attaccante classe 2007, e Alphadjo Cissé, trequartista classe 2006. I due giocatori sono entrambi raduci da un infortunio e quindi non si sono ancora allenati in gruppo, ma stanno portando a termine il loro programma individuale sul campo propedeutico al rientro in squadra nei prossimi giorni. Successivamente sia il marocchino che l'italiano verranno valutati dal nuovo allenatore rossonero.
Idrissi è arrivato al Milan lo scorso mese di gennaio e ha giocato appena quattro partite con la Primavera rossonera, mente Cissé è stato acquistato anche lui durante il mercato invernale, ma poi è stato lasciato in prestito al Catanzaro. Purtroppo però il giovane trequartista ha riportato un grave infortunio muscolare a metà febbraio che lo ha tenuto fuori per tutto il resto della stagione.
di Antonio Vitiello
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