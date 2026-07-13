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FOTO MN - Raduno Milan: presenti a Milanello anche Almstadt e Gardiner
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Dopo Massimo Calvelli, sono arrivati anche Hendrik Almstadt e Bobby Gardin a Milanello per il raduno del nuovo Milan di Ruben Amorim
Poco dopo il CEO rossonero Massimo Calvelli, altri due dirigenti del Milan hanno fatto il loro ingresso a Milanello dove oggi è in corso il raduno della squadra di Ruben Amorim: sono infatti arrivati nel Centro Sportivo milanista sia Hendrik Almstadt, Direttore del Player Trading che Bobby Gardiner, Director of Football Intelligence del club di via Aldo Rossi.
Queste le foto scattate dall'inviato di Milannews.it:
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