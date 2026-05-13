MN - Continua la preparazione verso il Genoa: Pulisic è tornato ad allenarsi in gruppo

vedi letture

Buone notizie arrivano da Milanello: Christian Pulisic è tornato ad allenarsi in gruppo in vista della sfida contro il Genoa

Dopo la brutta sconfitta di domenica contro l'Atalanta e la prima giornata di lavoro di ieri, in quel di Milanello è oggi ufficialmente partito il ritiro imposto da Max Allegri e staff alla squadra, chiamata ad una reazione d'orgoglio e carattere per evitare di buttare all'aria 10 mesi di lavoro, anche perché il quarto posto, che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League, è fortemente a rischio.

Apprende la redazione di MilanNews.it che in vista della sfida di domenica contro il Genoa sono arrivate buone notizie dall'infermeria del centro sportivo rossonero. Sotto questo punto di vista Allegri può tirare un enorme sospiro di sollievo, anche perché Christian Pulisic ha oggi lavorato in gruppo. Ulteriori feedback positivi arrivano anche sulle condizioni di Davide Bartesaghi, che a differenza dell'americano ha già svolto ieri l'allenamento insieme ai compagni. Considerando le assenze per squalifica di Leao ed Estupinan, questi due recuperi in vista della sfida del Ferraris sono preziosissimi.

di Antonio Vitiello