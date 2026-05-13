Moggi: "È stato preso Tare, il migliore, ma a gestire ci pensano gli altri: mercato compreso"

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Luciano Moggi, nel suo pezzo su "Libero", ha parlato del caos nella dirigenza del Milan concentrandosi sulla figura di Tare

Il futuro del Milan è incerto. Come ogni mese di maggio da dopo la conquista del 19° Scudetto in avanti. Anche quest'estate si preannunciano cambi e rivoluzioni, indipendentemente dal raggiungimento o meno della Champions League. Per i risultati in campo, crollati da due mesi a questa parte, e soprattutto per il lavoro che ci sta a monte tra strategie e calciomercato, nessuno al quarto piano di Casa Milan è certo di poter esserci anche l'anno prossimo: sul banco degli imputati c'è posto per tutti. L'ennesima riprova di grande instabilità dall'arrivo di RedBird, lo dicono i fatti: nel 2022 Maldini e Massara rinnovarono last minute nonostante la vittoria del titolo; l'anno dopo vennero cacciati; quello successivo fu mandato via Pioli ma non fu individuato un direttore sportivo e ci fu l'avvicendamento di tecnici portoghesi; quest'anno è arrivato Tare con Allegri, anche loro, come Furlani, Moncada e Ibra, tutti in bilico.

Nel suo articolo di questa mattina su Libero, l'ex dirigente juventino Luciano Moggi ha affrontato il caos che regna in via Aldo Rossi, concentrandosi tra le altre cose sulla figura di Igli Tare. Le sue parole: "Che dire poi di Tare, uno dei manager migliori per quanto ha dimostrato alla Lazio. Al Milan sembra quasi che sia stato preso per dare un contentino a quanti dicevano che, dopo Maldini, mancava in società un direttore capace di gestire sportivamente ed economicamente la squadra. È stato preso il migliore ma a gestire ci pensano gli altri, mercato compreso. È proprio vero che il Milan non vuole svoltare".