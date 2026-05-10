Il tifoso del Milan è disperato.

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Il livello di delusione nel cuore dei tifosi rossoneri è, purtroppo, alle stelle. La disperazione è totale. La raccolta firme contro Furlani è soltanto l'ultima goccia, la contestazione oggi a S.Siro sarà la prossima. Altro tentativo disperato di provare a cambiare qualcosa, pur consapevoli che non cambierà nulla. Sarebbe bello scoprire il parere di Gerry Cardinale sul tema. Sarebbe bello scoprire il parere dell'amministratore delegato. Ma non ci saranno interviste, vere, o conferenze stampa dei diretti interessati.

La verità è che anche quest'anno la stagione sta finendo tra sconforto e disperazione. Addirittura c'è chi si augura di non arrivare nei primi 4 posti, con la speranza che aiuti a dare una spallata all'attuale gestione. Fa un effetto tremendo leggere i bilanci degli ultimi anni. Nei 4 anni di campionato della gestione RedBird il Milan per 2 volte sul campo non ha raggiunto la qualificazione alla Champions League. Il primo anno ci è arrivato solo attraverso la penalizzazione alla Juventus. Poi ci è riuscito nelle 23/24 per poi fallire ancora lo scorso anno. In questa stagione è un obiettivo ancora da raggiungere.

Nel frattempo Inter e Napoli si spartiscono gli scudetti: 2 a testa, mentre il Milan di Cardinale non si è mai nemmeno lontanamente avvicinato a lottare per il tricolore. Una sciagura. Una mazzata alle ambizioni. Un colpo di grazia alla competitività, che finalmente il Club aveva riacquisito, prima di incontrare sulla sua strada il nuovo Proprietario americano.

Lo ricordiamo ancora una volta: quella foto di Cardinale in piazza Duomo coi tifosi rossoneri in festa per lo Scudetto è stata l'inizio della fine, proprio nel giorno più bello. Da quel punto di partenza, rovinare tutto e far crollare il progetto così in poco tempo non era affatto facile. Ancora una volta è tutto un grande casino. Risultati sportivi non all'altezza. Divisioni e divergenze in Società. Incertezza sul futuro della panchina. Zero ambizione, con la vera attenzione rivolta esclusivamente ai risultati economici. Povero Diavolo. Poveri tifosi rossoneri, che non chiedono vittorie certe ma innanzitutto che il Club torni a funzionare come dovrebbe.

Dopo lo scudetto dell'Inter sono diventati virali i meme con Furlani e Cardinale in piazza Duomo a festeggiare tra i tifosi nerazzurri. La verità è che il tifoso del Milan non ne può più, mentre i tifosi della squadra rivale farebbero un monumento a Proprietario e amministratore delegato del Club rossonero. E non è un meme, ma è la pura verità.