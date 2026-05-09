live mn Primavera, Parma-Milan (4-2): rossoneri avanti di due gol, poi i gialloblu ribaltano il risultato

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- Avanti di due gol, la Primavera del Milan, che non ha più nulla da chiedere in questo camponato, si è fatta prima rimontare e poi superare dal Parma: rossoneri avanti con Balentien e Zaramella, ma poi sono arrivate le reti di Tigani, Mikolajewski, D'Intino e Cardinali che hanno regalato tre punti d'oro ai gialloblu, i quali si portano momentaneamente in vetta alla classifica in attesa della gara della Fiorentina di domani contro la Cremonese. La squadra di Renna resta invece ferma a 48 punti.

96' Fine della partita.

90' Sei minuti di recupero.

89' Nwajei arriva davanti a Bouyer che è bravo a restare in piedi e devia la conclusione del giocatore del Parma in corner.

87' Ultimi due cambi nel Parma: fuori Cardinali e Konatè, dentro Vranici e Mengoni.

84' CARDINALI CHIUDE IL MATCH!!! Tocco in profondità per l'attaccante del Parma che a tu per tu con Bouyer apre il piatto destro e insacca per la rete del 4-2.

81' Altro cambio di mister Renna che toglie Baldacchino per inserire Mercogliano.

79' Cambio nel Parma: fuori Mikolajewski, al suo posto entra Diop.

75' Sostituzione nel Milan: dentro Petrone per Zaramella.

71' Riprende il gioco con un corner per il Milan dalla destra: cross di Plazzotta, Astaldi respinge con i pugni.

69' Le due squadre si fermano per il cooling break.

68' Cartellino giallo per Mikolajewski.

67' Che occasione per il Milan: Plazzotta ruba palla a Varali, ma a tu per tu con Astaldi calcia a lato con il sinistro.

66' Doppio cambio nel Milan: escono Ibrahimovic e Castiello, dentro Colombo e Batistini.

65' GOL DEL PARMA! I gialloblu ribaltano il risultato con il neo entrato D'Intino, bravo a sfruttare un pallone vagante in area di rigore del Milan.

64' Doppio cambio nel Parma: fuori Castaldo e Plicco., dentro D'Intino e Nwajei.

63' Mikolajewski ci prova con un sinistro al volo da fuori, pallone ampiamente fuori.

58' Si rivede in avanti il Milan con Perina che prova il sinistro dal limite dell'area ma colpisce malissimo e la palla finisce senza problemi tra le braccia di Astaldi.

57' Cartellino giallo per Castaldo.

52' Cross dalla destra di Cardinali per Mikolajewski che però non colpisce bene di testa e la palla finisce ampiamente a lato.

47' Parma subito ad un passo da 3-2, ma Bouyer dice di no due volte prima a Mikolajewski e poi a Mena.

46' PAREGGIO DEL PARMA! Ci mettono 18 secondi dall'inizio del secondo tempo i padroni di casa per trovare la rete del 2-2 con un sinistro di Mikolajewski che si insacca all'angolino.

45' Al via la ripresa. Nel Milan dentro Perina e fuori Balentien.

- Il Milan ha concluso avanti per 2-1 il primo tempo del match in casa del Parma: Balentien ha aperto le marcature al 6' e poi ha trovato il raddoppio al 25' con Zaramella. I padroni di casa hanno avuto diverse occasioni da gol, colpendo anche una traversa con Cardinali, e hanno pareggiato al 33' con Tigani.

47' Fine primo tempo.

47' Mena ci prova da lontano, Bouyer blocca centralmente in due tempi senza problemi.

46' Punizione per il Milan dalla fascia sinistra: cross con il sinistro di Plazzotta che cerca un compagno sul secondo palo, ma c'è solo un giocatore del Parma che allontana di testa.

45' Due minuti di recupero.

41' Ennesimo calcio d'angolo per il Parma che spinge alla ricerca del pareggio prima della fine del primo tempo. Castaldo scambia il pallone con un compagno di squadre e poi prova il cross a rientrare con il sinistro, mette fuori la difesa del Milan.

33' GOL DEL PARMA!!! La pressione dei padroni di casa viene premiata: ad accorciare le distanze è stato Tigani con un destro che si è insaccato all'angolino alla destra di Bouyer.

30' Traversa del Parma con un bellissimo sinistro da fuori area di Cardinali. Parma ad un passo dal gol dell'1-2.

29' Parma ancora pericoloso: cross dalla sinistra, la palla viene messa fuori dalla difesa del Milan, ma arriva al limite dell'area a Mena che calcia di prima intenzione, M.Cissè devia in angolo.

28' Cross dalla sinistra per Castaldo che da posizione defilata prova il sinistro di prima intenzione, Nolli devia la sua coclusione in angolo.

27' Altro spunto di Balentin che prova il sinistro a giro con il sinistro da fuori area, pallone alto sopra la traversa.

25' GOOOOOLLLL!!! RADDOPPIO DEL MILAN!!! Contropiede letale dei rossoneri con Balentin che trova al centro dell'area di rigore con un cross rasoterra Zaramella che mette dentro e segna il 2-0 del Diavolo.

23' Altro errore del Milan che permette a Mikolajewski di arrivare a tu per tu con Bouyer che è bravo a deviare in angolo la conclusione dell'attaccante del Parma.

21' Brutta palla persa sulla trequarti da Ibrahimovic: Cardinali entra in area, punta un avversario e cerca Mikolajewski sul secondo palo, ma c'è un grande intervento difensivo Baldacchino.

15' Tentativo da fuori area di Plicco, ma il suo destro finisce alto sopra la traversa.

12' Angolo per il Parma dalla sinistra: cross ad uscire di Castaldo, deviazione di Conde verso la porta del Milan, ma c'è una grande parata di Bouyer che dice di no e blocca il pallone.

6' GOOOOLLLL!!!BALENTIENNNNNN!!! Il numero 75 si accentra dalla destra e il suo cross a rientrare con il sinistro si trasforma in un tiro che beffa Astaldi. Milan in vantaggio.

4' Si vede in avanti il Parma: cross dalla destra per Plicco che controlla in area e prova la girata con il destro, Bouyer devia tuffandosi sulla sua destra.

0' Inizia il match: primo pallone per il Milan.

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco vi racconteremo in diretta la gara della Primavera del Milan in casa del Parma, valida per la 37^ giornata di campionato. I rossoneri non possono più rientrare tra le prime sei per giocarsi i Playoff scudetto, ma vogliono comunque concludere al meglio la loro stagione facendo una grande prestazione sul campo della squadra seconda in classifica. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della partita. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Parma-Milan:

PARMA: Astaldi; Varali, Conde, Drobnic; Mena, Tigani, Konaté, Castaldo; Plicco, Cardinali; Mikolajewski. A disp.: Mazzocchi; D'Intino, Nwajei, Vranici, Diop, Gemello, Diallo, Chimezie, Mengoni, Semedo, Sartori. All.: Nicola Corrent.

MILAN: Bouyer, Nolli, M. Cissè, Cullotta, Baldacchino, H. Cissè, Ibrahimovic, Plazzotta, Balentien, Castiello, Zaramella. A disp.: Catalano; Del Forno, Batistini, Kurbegovic, Agresta, Mercogliano, Petrone, Perina, Lupo, Di Marco, Colombo. All.: Giovanni Renna.