Tare in bilico e ritorno di fiamma per D'Amico? Il ds dell'Atalanta è molto tentato dal Milan

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In questo momento tutti in casa rossonera sono concentrati sulla qualificazione in Champions League perchè arrivare tra le prime quattro è fondamentale per il futuro prossimo del Milan. Poi, una volta raggiunta, ci sarà con ogni probabilità una rivoluzione in campo e forse anche fuori visto che la posizione del ds Igli Tare non sembra essere così stabile nonostante abbia un contratto fino al 2027.

RITORNO DI FIAMMA? - Lo riferisce stamattina Tuttosport che aggiunge che ci sarebbe un ritorno di fiamma tra il Diavolo e Tony D'Amico, attuale dirigente dell'Atalanta che già la scorsa estate era stato accostato al club di via Aldo Rossi durante il casting per trovare il nuovo direttore sportivo milanista. Il suo lavoro a Bergamo sembra essere agli sgoccioli e si sente pronto per fare il salto in una big. Per questo le sirene rossonere non lo lasciano indifferente, anzi lo tentano particolarmente. Attenzione però anche all'ipotesi Roma dove c'è un allenatore come Gian Piero Gasperini che lo apprezza moltissimo e che lo accoglierebbe volentieri al posto di Frederic Massara.

DOMANI A SAN SIRO - Ma D'Amico, che ha un contrato con l'Atalanta fino al 2027, è molto stimato anche dai vertici di Casa Milan e per questo il suo nome resta tra i più autorevoli candidati in caso di svolta all’interno del management. Domani sera il ds nerazzurro sarà a San Siro per la gara di campionato dei bergamaschi proprio contro il Diavolo e chissà che non possa essere l'occasione di un nuovo contatto tra le parti.