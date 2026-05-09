De Paola: "Senza le proprietà straniere il nostro calcio sarebbe crollato: Inter ha cambiato e vinto comunque"

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In questa settimana, nonostante i risultati negativi delle ultime giornate, in ottica Milan si è parlato paradossalmente poco di campo e tanto di extra-campo con i maumori contro la proprietà RedBird e l'amministratore Giorgio Furlani che sono tornati a montare tra i sostenitori del Diavolo, sui social ma non solo. Questo uno dei temi affrontati nella puntata del venerdì pomeriggio di Maracanà, programma in onda nel palinsesto di TMW Radio. A dire la sua anche il giornalista Paolo De Paola.

Le parole di De Paola sul commento di van Basten sulle proprietà straniere: "Senza le proprietà straniere il nostro calcio sarebbe crollato. Dipende a chi si affidano certe società. L'Inter ha cambiato due proprietà, ha cambiato tre allenatori e vinto comunque. Se tu proponi un dirigente di grande personalità, hai risolto il problema. Il fondo vuole vedere la rivalutazione del capitale e se ti affidi a grandi uomini lo fai".