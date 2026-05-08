MN - Bonfanti contro Allegri: "Ha un gioco superato, noioso: vedo pochissime idee"

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Il Milan cerca disperatamente la qualificazione alla prossima Champions League, basterebbero sei punti nelle prossime tre partite, ma l’ambiente è di nuovo in subbuglio: c’è enorme insofferenza verso Gerry Cardinale e Giorgio Furlani, e domenica sera a San Siro è pronta una nuova contestazione del tifo organizzato. Ne abbiamo parlato con Francesco Bonfanti di Netweek. Un estratto delle sue dichiarazioni:

Che colpe ha Allegri?

“Il suo è un gioco superato, non rispecchia l’attuale situazione calcistica. Non dobbiamo prendere necessariamente PSG-Bayern Monaco come paragone, ma non possiamo accettare che lui dica che il 5-4 è frutto solo di bei gesti tecnici. La differenza non la fanno solo i gesti tecnici, i giocatori aiutano a migliorare lo spettacolo, ma è l’idea di calcio offensivo e propositivo a fare la differenza. Non mi sembra che il Como abbia una rosa superiore a quella del Milan, ma il Como fa calcio. Il fatto che si debba raggiungere un risultato va bene, ma non vedo perché le due cose debbano essere messe in contrapposizione. O raggiungi i risultati o giochi bene. Ma le due cose insieme non si possono fare? L’Inter ha vinto giocando bene, facendo un buon calcio. La Juventus di Spalletti ha recuperato molti punti facendo un buon calcio. La Roma di Gasperini neanche a dirlo. Il Milan ha questo gioco molto superato, mi permetto di dire noioso, in cui vedo veramente poche idee. Pochissime idee. L’ultimo Milan veramente convincente è stato quello del tanto bistrattato Pioli, che comunque da dopo il Covid ha mostrato un calcio propositivo e divertente”.

E quindi cosa vuol dire giocare bene?

“Significa aggressione immediata, verticalità, velocità nel passaggio della palla, intensità nel gioco. Sono tutte caratteristiche che io in questo Milan non vedo”.