Milan, un attacco in vendita. Le ultime da SportMediaset: Napoli e Roma su Leao, congelato il rinnovo di Pulisic

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Claudio Raimondi, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, ha dato un aggiornamento sul mercato del Milan ed in particolare sul reparto offensivo che in estate potrebbe essere completamente rivoluzionato. Nessuno dei cinque attaccanti attualmente in rosa ha il posto assicurato per la prossima stagione. In uscita c'è per esempio Christopher Nkunku, il cui agente ha incontrato recentemente i dirigenti rossoneri: il Milan vorrebbe incassare 40 milioni di euro, ma sarà davvero complicato. Più "facile" che possano arrivare proposte da 30 milioni. Anche Santiago Gimenez potrebbe salutare alla fine di questa stagione: dalla sua cessione il Diavolo punta ad incassare almeno 20 milioni. Non verrà invece riscattato Niclas Fullkrug, che dunque tornerà al West Ham.

PULISIC E LEAO - Per quanto riguarda Chrstian Pulisic, Max Allegri vorrebbe tenerlo, ma il suo contratto in scadenza nel 2027 complica un po' le cose perchè senza rinnovo tra un anno il Milan potrebbe perdere l'americano a zero. E al momento la trattativa per il suo prolungamento è congelata. Anche Rafael Leao è sul mercato: la clausola rescissoria da 175 milioni di euro è lontanissima, ma il Diavolo pretende almeno 60 milioni per cederlo. Va detto che non c'è la fila per il portoghese, anche se qualche interesse c'è, come per esempio quello dell'Al-Hilal: la squadra del suo ex compagno di squadra Theo Hernandez è un'ipotesi che potrebbe prendere corpo. Anche se il Diavolo non vorrebbe venderlo in Italia per non rinforzare una diretta concorrente, attenzione alle piste Napoli e Roma se dovesse arrivare Manna come nuovo direttore sportivo.