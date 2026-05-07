Il Milan punta Sorloth, ma serve la Champions. La richiesta dell'Atl.Madrid e perchè piace ad Allegri

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Il Milan, si sa, non può permettersi di sbagliare ancora una volta la scelta del suo nuovo numero 9 e per questo in via Aldo Rossi sono in corso attente valutazioni sui vari profili seguiti dai dirigenti rossoneri. Uno di questi è Alexander Sorloth, centravanti classe 1995 dell'Atletico Madrid che in questa stagione ha segnato 19 gol in 50 presenze tra tutte le competizioni.

SERVE LA CHAMPIONS - Numeri importanti se si tiene conto che quest'anno il tecnico degli spagnoli Simeone lo ha utilizzato soprattutto da attaccente di riserva del duo Alvarez-Griezmann. Il norvegese vuole però giocare di più ed avere un ruolo da protagonista e quindi si sta guardando intorno per cercare una nuova destinazione. Il Milan è molto interessato lui, ma, come spiega stamattina il Corriere dello Sport, prima di tentare l'assalto i rossoneri devono avere la certezza di partecipare alla prossima Champions League, altrimente difficilmente riusciranno a convincere Sorloth ad accettare la proposta milanista (oltre ovviamente ad avere meno risorse economiche da investire).

PIACE AD ALLEGRI - Il Milan lo segue da diversi mesi perchè si tratta di un profilo in linea con le richieste di Max Allegri che ha chiesto un centravanti con caratteristiche ben precise: il norvegese piace infatti perchè è forte fisicamente, è un 9 d'area di rigore, ha un buon fiuto del gol ed è capace di legare bene il gioco con il resto della squadra. Per quanto riguarda il costo del suo cartellino, la richiesta iniziale dell'Atletico Madrid non è bassa: i Colchoneros chiedono infatti almeno 25 milioni di euro, una cifra non indifferente visto che stiamo parlando di un giocatore che il prossimo 5 dicembre compirà 31 anni.