Ibrahimovic torna al Milan. Una frase già sentita più volte, ma questa volta è riferita al figlio Maxi

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Ibrahimovic torna al Milan. Una frase già sentita più volte nel corso degli ultimi anni, con Zlatan che ha fatto rientro al Milan prima da calciatore nel gennaio 2020 e poi da Senior Advisor della proprieta nel dicembre 2023. Stavolta, però, non è a lui il rfierimento, ma al figlio Maximilian, classe 2006, il quale, secondo la testata sportiva olandese VoetbalPrimeur, tornerà in rossonero dato che l’Ajax non eserciterà il diritto di riscatto da 3,5 milioni di euro.

COSA AVEVA DETTO IL DS DELL'AJAX

Maximilian Ibrahimovic era diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell'Ajax nel gennaio 2026. Nel comunicato con cui il club olandese ha annunciato l'arrivo del giovane attaccante svedese in prestito con diritto di riscatto dal Milan, sono presenti anche le parole del ds Marijn Beuker: "Siamo molto soddisfatti dell'arrivo di Maximilian. È un attaccante di talento, con un buon senso della posizione in area e nei dintorni, e possiede un forte fiuto del gol. Ha abilità nel dribbling e, soprattutto, una grande mentalità vincente e un ottimo atteggiamento negli allenamenti. Inizialmente giocherà con l'Ajax U23 e durante la stagione si muoverà regolarmente tra l'Ajax U23 e la prima squadra, così da abituarsi al livello superiore e all'intensità della prima squadra dell'Ajax. Maximilian è un giocatore con molto potenziale e speriamo che col tempo possa diventare una parte stabile dell'attacco dell'Ajax".