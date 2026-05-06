Fabrizio Romano: "Alaba ha diversi sondaggi e anche per l'Italia sono state prese informazioni”
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Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, racconta della missione italiana di Pini Zahavi degli ultimi giorni. Il procuratore ha parlato con Milan e Juventus di Lewandowski, ma non solo:
“Zahavi tra i suoi clienti a scadenza di contratto non ha solo Lewandowski, ma anche David Alaba. Il difensore del Real Madrid è un altro profilo da tenere d’occhio sul mercato. Stanno arrivando diverse chiamate. Alaba lascerà il Real Madrid al termine della stagione, il contratto non sarà rinnovato. In tanti si stanno muovendo, in Europa e fuori. Alaba ha tante opportunità: Arabia, MLS, occhio all’austriaco. Ha diversi sondaggi e anche per l’Italia sono state prese informazioni”.
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