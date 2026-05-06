L'agente di Lewandowski in Europa nei prossimi giorni: il punto

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Il futuro di Robert Lewandowski è ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, al calciatore polacco è arrivata negli scorsi giorni una nuova proposta di rinnovo con il Barcellona: a livello economico si tratta di un'offerta al ribasso per il futuro 39enne che attualmente guadagna 20 milioni all'anno. Il contratto scadrà al termine di questa stagione e l'attaccante sembra orientato a declinare anche questo ultimo tentativo del club catalano di farlo rimanere.

In questi giorni, viene sottolineato, l'agente israeliano di Lewandowski, Pini Zahavi, sarà in Europa per incontrare qualche club interessato a mettere sotto contratto il giocatore. Sul polacco c'è il vivo interesse di formazioni dell'Arabia Saudita così come quelle della MLS. Anche l'Italia si è fatta avanti con Milan e Juventus che prima però devono centrare l'obiettivo Champions League e poi potranno mettere sul piatto un'offerta che sia quantomeno presa in considerazione.