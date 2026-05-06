Diavolo orfano di Modric. Rabiot il nuovo leader, dubbio per il sostituto

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Nonostante nelle ultime ore si parli sempre di più di un possibile rientro di Luka Modric per le ultime due gare di campionato, domenica sera alle 20.45 a San Siro contro l'Atalanta, il Milan dovrà fare a meno al 100% del suo fuoriclasse croato. Un'assenza pesantissima a livello tecnico, come si è ben visto a Reggio Emilia, ma anche sotto il profilo del carattere, sempre come si è visto contro il Sassuolo. Al Diavolo servono i punti e servono subito, Allegri dovrà colmare questa lacuna tecnica e mentale già da questo fine settimana.

Nuovo leader

Questa mattina Tuttosport stuzzica Adrien Rabiot, il giocatore che più di tutti deve vestire il mantello del supereroe leader che Modric ha dovuto svestire dopo la frattura dello zigomo. Si punta tutto sul centrocampista un po' perché l'altro grande leader dello spogliatoio è Mike Maignan che sta in porta e può incidere meno, un po' perché nel corso della stagione ha dimostrato ampiamente di saper trascinare la squadra. Il Milan, che sembra scarico fisicamente e di testa, ha bisogno proprio di questo: un cavallo pazzo che mandi avanti la baracca. Lo ha fatto, Rabiot, nelle ultime settimane: è suo l'unico gol nelle ultime 5 partite. Serve però più continuità e uno sforzo in più in queste ultime tre giornate: deve essere d'esempio per portare tutto il resto della squadra alla vittoria. Solo così si arriva in Champions, solo così rimane Allegri, solo così rimane lui e può rimanere anche Modric.

Jashari bocciato

Se dal punto di vista morale, Allegri deve fare affidamento sul suo pupillo, in campo al posto di Luka Modric va messo qualcuno. Il sostituto naturale è Ardon Jashari ma la prestazione disastrosa di Reggio Emilia ha alimentato diversi dubbi nella testa del tecnico. Dunque lo svizzero, che sulla carta aveva quattro opportunità per mettersi in mostra, rischia di accomodarsi nuovamente in panchina. Al suo posto potrebbe essere impiegato Samuele Ricci, protagonista con il Torino in quel ruolo, ma anche potrebbe esserci la sorpresa Youssouf Fofana che in posizione centrale giocava al Monaco e anche con Fonseca nel centrocampo a due dell'anno scorso. A seconda di chi si schiererà mediano, si deciderà anche chi mettere mezzala tra questi due o Ruben Loftus-Cheek, ormai pienamente recuperato dal brutto infortunio alla mascella.