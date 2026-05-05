Milan, la Champions è fondamentale per tre motivi: la permanenza di Allegri, il rinnovo di Modric e il mercato

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Rispetto a qualche giorno fa, in casa rossonera c'è un po' di preoccupazione in più: la sconfitta contro il Sassuolo ha infatti reso la classifica non più rassicurante in chiave qualificazione alla prossima Champions League visto che ora la quinta è a -3 (la Roma). Non è un mistero che arrivare tra le prime quattro è fondamentale per il futuro del Milan sia da un punto di vista economico che sportivo.

SERVE LA CHAMPIONS! - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che non andare in Champions vorrebbe dire far crollare subito il progetto iniziato la scorsa estate con l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri, la cui permanenza a quel punto non sarebbe più così certa. Oltre a lui potrebbe salutare anche Luka Modric che avrebbe una grande motivazione in meno per dire sì al rinnovo per un altro anno con il Diavolo. Senza la Champions, infine, cambierebbero anche i piani di mercato sia perchè ci sarebbero meno soldi da investire, sia perchè ci sarebbere la scontata diminuzione dell’appeal del club sui calciatori da convincere. Dunque gente come Leon Goretzka, per esempio, che il primo obiettivo per il centrocampo, difficilmente direbbe sì alla proposta rossonera per la prossima stagione.

ANCHE ALLEGRI LO SA - Anche Allegri sa bene quanto sia fondamentale arrivare tra le prime quattro: "Parlare di mercato non ha senso, tutti dobbiamo essere concentrati sull'obiettivo. Se una partita ti va male e gli altri vincono te li ritrovi addosso. Un passettino alla volta. Siamo partiti di ottenere il massimo e tornare a giocare la Champions. Tutti concentrati su questo obiettivo. Poi, una volta finita la stagione, faremo tutti valutazioni su come prosguire e migliorare l'anno prossimo. Tutti bisogna essere allineati sul bene del Milan, del club. Ma finché non arriviamo all'obiettivo non possiamo dire 'l'anno scorso'. Il raggiungimento dell'obiettivo sposta di 100 milioni il mercato. Si fanno delle chiacchierate, è sempre piacevole, su delle valutazioni sulla stagione di quest'anno fino a questo momento. Poi andremo a fare valutazioni e prenderemo decisioni, il mercato non sarà facile, sul miglioramento della rosa soprattutto a livello di rosa. Un conto è avere una competizione, un altro è averne tre. Il numero della rosa andrà allargato. Rientrerà Camarda, rientrerà Comotto, che con Gabbia, Bartesaghi e Torriani sono 5 giocatori del Settore Giovanile: è un buon lavoro, deve essere un fattore base per il futuro del Milan. Questo fa sì che altre risorse puoi metterle su giocatori più esperti che vai a comprare da fuori" le sue parole durante la conferenza stampa prima del Sassuolo.