Disastro Milan! Ora anche Allegri ha paura: "Non buttiamo via 10 mesi di lavoro"

vedi letture

Se da una parte la Milano nerazzurra ieri ha festeggiato la vittoria dello scudetto, dall'altra quella rossonera ha confermato di vivere in una crisi profonda dopo il ko per 2-0 in casa del Sassuolo. Una prestazione molto negativa che Max Allegri ha definito come "la peggior partita della stagione". Dopo questo ennesimo passo falso, ora anche la qualificazione alla prossima Champions League è tornata in discussione.

PAURA - Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, ora il Milan ha paura: il crollo che c'è stato nel girone di ritorno ed in particolare nelle ultime settimane (un solo gol segnato e una sola vittoria nelle ultime cinque partite) rischia di rovinare tutto l'ottimo lavoro fatto nella prima parte di campionato. Allegri lo sa bene e ha messo in guardia i suoi dopo la partita del Mapei Stadium: "Abbiamo buttato un jolly, ora abbiamo una settimana per preparare la sfida con l’Atalanta, di sicuro non possiamo buttare dieci mesi di lavoro". Il tecnico livornese non è mai stato così preoccupato e fa bene ad esserlo perchè il suo Milan sembra essere entrato in un tunnel senza via d'uscita.

COSA FA MAX? - In attesa di vedere cosa farà la Roma stasera contro la Fiorentina (con un successo salirebbe a -3 dai rossoneri), la qualificazione in Champions è distante sempre sei punti, ma con l'attaggimento e lo spirito visti ieri contro il Sassuolo sarà davvero complicato per il Diavolo fare due vittorie nelle ultime tre giornate contro Atalanta, Genoa e Cagliari. Serve una svolta, prima di tutto mentale, perchè la squadra è apparsa svuotata, rassegnata e disconnessa. Il lavoro che attende Allegri è tutt'altro che semplice, ma Max sa bene che non si possono buttare via 10 mesi di lavoro e una qualificazione alla Champions da cui dipenderà anche gran parte del mercato estivo milanista.