Premier, De Zerbi vince ancora: il Tottenham esce dalla zona retrocessione
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Il Tottenham di Roberto De Zerbi vince la seconda partita di fila ed esce momentaneamente dalla zona retrocessione, salendo al quartultimo posto, a +1 sul West Ham. Gli Spurs, nella trasferta di Birmingham, hanno battuto 2-1 l'Aston Villa quinto in classifica grazie alle reti di Gallagher al 12' pt e di Richarlison al 25' pt; a nulla vale per i padroni di casa il gol di Buendia al 51' st. Nelle ultime tre partite, adesso, la squadra londinese dovrà affrontare il Leeds, il Chelsea e infine l'Everton. (ANSA).
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