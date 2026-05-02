Flick su Lewandowski: “Abbiamo parlato ma resta tra di noi, poi vediamo cosa succederà”

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Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Osasuna, valida la 34^ giornata, Hansi Flick ha parlato del suo Barcellona e del titolo prossimo ad arrivare, visto il +11 sul Real Madrid. Queste le sue parole:

"Abbiamo in testa solo questa partita. È importante vincere, giochiamo contro una squadra esperta che ha un grande attaccante, Budimir. E giochiamo in un grande stadio, l'atmosfera lì è molto bella. Dobbiamo giocare bene, come a Getafe. Non voglio parlare di altre partite, solo di quella di domani. La gente mi ringrazia per strada, è fantastico. Lo apprezzo molto, è un onore per me. Quando alleni un club come il Barça, l'obiettivo è vincere titoli. L'atmosfera è incredibile. Puoi avere i migliori giocatori del mondo, ma per vincere i trofei serve avere la squadra migliore".

Su Roberto Lewandowski: "Abbiamo parlato", ha detto Flick. "Ma alla fine quello che ci diciamo resta tra noi. Ci concentriamo sulle partite che restano. Quando tutto sarà finito, vedremo cosa succederà".