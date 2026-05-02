Leeds-Burnley 3-1: l'ex rossonero Okafor ancora in gol

Leeds-Burnley 3-1: l'ex rossonero Okafor ancora in golMilanNews.it
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Oggi alle 00:24News
di Manuel Del Vecchio

Ancora una vittoria del Leeds in questo finale di stagione e ancora un gol dell'ex rossonero Noah Okafor: Burnley battuto 3-1 con le reti di Stach e Calvert-Lewin. Stagione di riscatto per lo svizzero ex Milan, che in Premier League ha trovato molta più continuità: non sempre titolare, ma comunque 28 presenze in campionato e 8 gol segnati.