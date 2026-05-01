Di Natale: “Vorrei vedere Lewandowski in Serie A, giocherebbe con la sigaretta in bocca”
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Durante un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, la leggenda dell'Udinese Antonio Di Natale, ha parlato di Robert Lewandowski e del fatto che vorrebbe vedere il polacco in Serie A. Queste le sue parole:
"Vorrei vedere Lewandowski in Italia il prossimo anno. lo ho smesso a 38 anni, lui ne ha 37 ed è un super bomber: in Serie A segnerebbe per altre due stagioni giocando con la sigaretta in bocca".
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