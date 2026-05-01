Tanti nomi per l'attacco del Milan. Ma come stanno andando in questa stagione gli obiettivi dei rossoneri?

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Non è un mistero che la priorità del Milan nel prossimo mercato estiva sarà prendere un grande centravanti che possa assicurare un numero importante di gol. In questa stagione, le punte del Diavolo hanno faticato parecchio, in particolare nel girone di ritorno della Serie A 2025-2026 (solo cinque gol segnati finora delle punte in 15 partite). Max Allegri ha già iniziato a programmare la prossima campagna acquisti con l'ad Giorgio Furlani e il ds Igli Tare e avrà certamente dato l'identikit del giocatore a cui vuole affidare il peso dell'attacco milanista del prossimo anno.

Nelle ultime settimane, sono diversi i nomi che sono accostati al Milan che per il momento non ha ancora fatto la sua scelta definitiva visto che prima vuole avere la certezza di partecipare alla Champions League 2026-2027: si va dai futuri parametri zero Robert Lewandowski e Dusan Vlahovic agli "scontenti" Gonçalo Ramos e Alexander Sorloth, fino ad arrivare a Gabriel Jesus e a coloro che militano già in Italia e dunque conoscono bene la Serie A come Romelu Lukaku, Moise Kean e Santiago Castro. Ma come stanno andando finora in questa stagione i potenziali obiettivi di mercato del Milan per rinforzare l'attacco? Ecco i loro numeri:

Robert Lewandowski (Barcellona): 17 reti in 41 partite, un gol ogni 125'

Gonçalo Ramos (PSG): 12 reti in 41 partite, un gol ogni 128'

Dusan Vlahovic (Juventus): 6 reti in 19 partite, un gol ogni 148'

Nicholas Jackson (Bayern Monaco): 10 reti in 29 partite, un gol ogni 116'

Alexander Sorloth (Atletico Madrid): 19 reti in 49 partte, un gol ogni 136'

Moise Kean (Fiorentina): 9 reti in 33 partite, un gol ogni 261'

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund): 20 reti in 43 partite, un gol ogni 150'

Igor Thiago (Brentford): 24 reti in 36 partite, un gol ogni 129'

Santiago Castro (Bologna): 11 reti in 47 partite, un gol ogni 288'

Romelu Lukaku (Napoli): 1 rete in 7 partite, un gol ogni 64'

Gabriel Jesus (Arsenal): 5 reti in 25 partite, un gol ogni 178'