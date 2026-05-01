Tare: "Modric voleva coronare il suo sogno di giocare al Milan. Futuro? Potrebbe scegliere con il cuore"

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Prosegue il viaggio all’interno del mondo del calcio e dei suoi campioni con una nuova puntata di “Giorgia’s Secret”, il format originale di DAZN ideato e condotto da Giorgia Rossi che indaga il lato più umano e autentico dei protagonisti del calcio. Questa volta il protagonista è Igli Tare, Direttore Sportivo del Milan con un lungo passato alla Lazio.

Su Modric: "Sapevo che da bambino era un tifoso del Milan e quando ci siamo visti e abbiamo parlato del progetto ho visto che aveva delle conoscenze profonde. Aveva anche altre offerte, ma voleva coronare il suo sogno di giocare nel Milan. Il suo arrivo in squadra è stato molto importante, anche a livello di mentalità. Futuro? Potrebbe scegliere con il cuore, per me rimarrà al Milan".