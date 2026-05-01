FIGC, Malagò: "Il sostegno di Aic e Aiac mi responsabilizza ulteriormente"
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(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Accolgo con grande soddisfazione la posizione di calciatori e allenatori. Lì ringrazio per la loro fiducia che mi responsabilizza ulteriormente nel fare delle valutazioni per la candidatura, per la quale ritengo di sciogliere le riserve entro fine della prossima settimana per rispetto anche degli incontri fissati con le assemblee di Serie B e C". Lo ha detto Giovanni Malagò al telefono con l'ANSA dopo aver ricevuto l'appoggio da Aic e Aiac nella corsa al presidenza della Figc. (ANSA).
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