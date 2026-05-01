FIGC, Malagò: "Il sostegno di Aic e Aiac mi responsabilizza ulteriormente"

FIGC, Malagò: "Il sostegno di Aic e Aiac mi responsabilizza ulteriormente"MilanNews.it
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 13:00News
di Enrico Ferrazzi
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Accolgo con grande soddisfazione la posizione di calciatori e allenatori. Lì ringrazio per la loro fiducia che mi responsabilizza ulteriormente nel fare delle valutazioni per la candidatura, per la quale ritengo di sciogliere le riserve entro fine della prossima settimana per rispetto anche degli incontri fissati con le assemblee di Serie B e C". Lo ha detto Giovanni Malagò al telefono con l'ANSA dopo aver ricevuto l'appoggio da Aic e Aiac nella corsa al presidenza della Figc. (ANSA).