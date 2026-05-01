Gullit: "Leao è un grande giocatore, ma ogni tanto dà la sensazione di star combattendo i diavoli nella sua testa"

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In occasione di Milan-Juventus la leggenda rossonera Ruud Gullit, nel pre partita, è stato premiato a San Siro per il suo ingresso della Hall of Fame del club rossonero. L’olandese è stato poi intervistato da Andersinho Marques per Sport TV, emittente portoghese. Queste le sue parole:

“Leao è un grande giocatore, ogni tanto dà la sensazione di star combattendo i diavoli nella sua testa. Lui è un giocatore bravo, ma ogni tanto sembra che non sia qui. Penso che lui sia importante, mi piace molto. Deve trovare un modo per offrire, come minimo, prestazioni da 6 o 7. E dopo ci sono partite eccezionali da 9. Ma partite da 9 e poi partite da 4, no. Non voglio. Lui ha la forza e l’abilità per giocare sempre, almeno, da 6 o da 7. È un grande giocatore, mi piace vederlo, ma ogni tanto sembra che con la testa sia da un’altra parte. Deve essere più orgoglioso di fare quello che sa fare. Ma, quando non va, deve anche saper giocare semplice e crescere poco a poco durante la partita”.