Tare: "Ibra persona molto sensibile. Ci diciamo le cose in faccia, anche in modo duro. Ma arriviamo entrambi dai Balcani"
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Prosegue il viaggio all’interno del mondo del calcio e dei suoi campioni con una nuova puntata di “Giorgia’s Secret”, il format originale di DAZN ideato e condotto da Giorgia Rossi che indaga il lato più umano e autentico dei protagonisti del calcio. Questa volta il protagonista è Igli Tare, Direttore Sportivo del Milan con un lungo passato alla Lazio.
Sul rapporto con Ibrahimovic: "Non è vero che è abituato a fare tutto da solo. Se lo conosci è una persona molto sensibile. Ho un buon rapporto con lui, ci diciamo le cose in faccia, a volte anche in modo duro, ma arriviamo entrambi dai Balcani, quindi accettiamo entrambi che le cose vengano dette anche così".
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