Damiani e il colpo in attacco del Milan: "Jackson, Retegui, Castro e Sortloth? Nessuno di loro ti cambia la squadra"
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In merito al mercato del Milan in attacco, Oscar Damiani, noto agente sportivo, ha spiegato a Tuttosport: "Su chi punterei? Un altro Ibrahimovic sarebbe perfetto. Prenderei Robert Lewandowski, anche se ha una certa età. Il polacco può essere la soluzione migliore, seppur momentanea per sistemare l’attacco.
Non rappresenterebbe un investimento per il futuro e tantomeno l’elemento su cui fondare il Milan che verrà, ma Lewa per dodici mesi farebbe ancora la differenza. Sarebbe un bel colpo come lo è stato Modric. Si fanno i nomi anche di Jackson, Retegui, Castro e Sortloth? Con tutto il rispetto: stiamo parlando di buoni giocatori, ma nessuno di loro ti cambia la squadra…".
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