Modric verso il rinnovo: decisivi Allegri e Champions. L'unica alternativa è l'addio al calcio

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La domanda che si sono fatti tutti i tifosi milanisti dopo Milan-Juventus è la seguente: sarà stata questa l'ultima partita di Luka Modric con la maglia rossonera? Il croato era stato appena costretto ad abbandonare il campo dopo un duro scontro di gioco con Manuel Locatelli. Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato una frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro e il giocatore è stato subito operato il giorno seguente. La sua stagione è finita in anticipo e in molti temono che sia finita anche la sua esperienza al Milan.

VERSO IL RINNOVO - Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, non sarà però così. Non ci sono ancora certezze definitive, ma tutto lascia pensare che Modric resterà per un altro anno al Milan. Va ricordato che l'estate scorsa il campione croato ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo a favore del club rossonero. In via Aldo Rossi hanno però fatto sapere nelle scorse settimane che hanno intenzione di attivare questa clausola solo con il "permesso" del giocatore. Una volta avuto il via libera del centrocampista non ci sarà nulla da fare perchè non ci sono accordi da prendere, visto che ingaggio e premi sono stati già definiti l'estate scorsa.

O MILAN O ADDIO - Modric sembra quindi essere sempre più propenso a rinnovare per un altro anno. Decisivi per la sua scelta soprattutto tre fattori: prima di tutto l’affetto enorme di squadra, società e tifosi che lo ha colpito nuovamente dopo l'infortunio, poi la permanenza in panchina di Max Allegri con cui il croato ha creato un grandissimo rapporto e infine la possibilità sempre più concreta di giocare la Champions League con il Milan. L'unica tentazione potrebbe essere il ritorno in Croazia, ma la sensazione è che Modric voglia chiudere la carriera in un altro modo, rappresentando i colori rossoneri nella massima competizione per club. Arabia Saudita, Mls o altri tornei esotici non sono tra le sue aspirazioni e dunque o farà un'altra stagione al Milan oppure l'unica alternativa è l'addio al calcio giocato. Servirà un po' di pazienza per conoscere la sua decisione definitiva che probabilmente arriverà dopo il suo quinto Mondiale con la Croazia, quando Luka testerà le sue reali condizioni fisiche e le motivazioni che servono per un altro campionato di Serie A.