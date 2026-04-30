Tare a DAZN: "Milan, il giorno dell'accordo uno dei più belli della mia vita. Bisogna tornare a vincere. Ibra? Ci diciamo le cose in faccia"

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Prosegue il viaggio all’interno del mondo del calcio e dei suoi campioni con una nuova puntata, A partire da domani, venerdì 1° maggio, su DAZN, sarà disponibile una nuova puntata di “Giorgia’s Secret”, il format originale ideato e condotto da Giorgia Rossi che indaga il lato più umano e autentico dei protagonisti del calcio. Questa volta il protagonista sarà Igli Tare, Direttore Sportivo del Milan con un lungo passato alla Lazio. Di seguito un'anticipazione delle sue dichiarazioni, disponibili in forma integrale a partire da domani.

I temi toccati sono devvero tanti ed eterogenei: dall’infanzia in Albania, quando a chi lo prendeva in giro rispondeva con convinzione: “Un giorno giocherò in Serie A”, agli anni in Germania, divisi tra il campo e il lavoro da giardiniere, segnati anche da un grave incidente che avrebbe potuto cambiare per sempre il corso della sua vita. L'arrivo in Italia, lo spogliatoio condiviso con Baggio e Guardiola, Mazzone allenatore e la seconda vita da dirigente alla Lazio. Oggi, il Milan: squadra che ha semrpe tifato da bambino e che oggi rappresenta una sfida importante per il dirigente albanese.

Sull’arrivo al Milan:

“Il giorno in cui ho chiuso l’accordo è stato uno dei più belli della mia vita".

Sul rapporto con Zlatan Ibrahimović:

“Siamo due dei Balkan, ci diciamo le cose in faccia”.

Sull’attesa per Rafael Leão:

“Ha un potenziale incredibile, come dice Modric: non se ne rende conto neanche lui”.

Sulla mentalità del club rossonero:

“Per essere da Milan, bisogna tornare a vincere. Qua bisogna lasciare il segno’’.