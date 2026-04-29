Il Milan può guadagnare oltre 100 milioni dai prestiti: il punto caso per caso

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Con la stagione che si avvicina alla sua conclusione, con le ultime quattro giornate di campionato, si profila all'orizzonte, oltre al calciomercato, anche la definizione delle varie operazioni in prestito del Milan in questa annata. Un paio sono già state esaurite, con i rossoneri che hanno incassato i relativi soldi, altre sono in dirittura d'arrivo, mentre per alcune bisognerà rimanere in attesa fino a dopo la fine dell'anno per capire come verranno gestite. Quel che è certo è che potenzialmente il Milan potrebbe guadagnare oltre 100 milioni dai prestiti, anche se è molto complicato.

Fatti o quasi fatti

Ci sono due calciatori che hanno già salutato il Milan a titolo definitivo nell'arco della stagione, dopo che erano stati ceduti in prestito nel corso dell'estate. Si tratta di Alex Jimenez e Tommaso Pobega. Per il terzino spagnolo il Bournemouth lo scorso 12 febbraio ha ufficializzato l'acquisto per intero del giocatore versando i 20 milioni più 5 di bonus. Quello che è entrato nelle casse del Milan, però, è la metà, ovvero 12.5 milioni circa: il Real Madrid, infatti, godeva del 50% della futura rivendita. Una settimana più tardi, il 18 febbraio, è stato il Bologna ha completare l'acquisto di Pobega: tra il milione di prestito e i sette del diritto di riscatto, il Diavolo ha guadagnato 8 milioni. A questi si aggiungeranno presto i 15 milioni complessivi, tra costo prestito e obbligo di riscatto, dal Como per Alvaro Morata; oltre che i 10 milioni dal Genoa per Lorenzo Colombo, manca solo un punto alla salvezza che fa scattare il riscatto e sembra difficile un tracollo verticale del Grifone nelle ultime quattro gare. Ricapitolando, a oggi, il Milan è certo di incassare dai prestiti una cifra complessiva di circa 45 milioni di euro.

Quanto balla?

Certificato questo, va sottolineato che il Milan, se dovessero andare in porto tutte le operazioni in prestito, potrebbe guadagnarci più del doppio. Però le quattro situazioni che rimangono in ballo, sono più complicate. Tra queste c'è solo un obbligo di riscatto, quello a 3.5 milioni della Cremonese per Filippo Terracciano: l'opzione scatta nel caso in cui i grigiorossi riescano a restare in Serie A, verdetto che si conoscerà con ogni probabilità all'ultima giornata. Il vero ago della bilancia sono i riscatti di Yunus Musah e Samuel Chukwueze, solo che le circostanze sono differenti. Il riscatto dell'Atalanta per l'americano porterebbe nelle casse 26 milioni di euro: francamente però, salvo clamorose sorprese, appare quasi impossibile che la Dea eserciti l'opzione per quanto poco ha giocato il centrocampista ex Valencia in questa stagione. La speranza di incasso ingente dunque ricade sull'esterno nigeriano: al Fulham sono contenti di Chukwu ma comunque il suo rendimento è stato da giocatore di rotazione. Il club inglese è disposto a spendere 24 milioni per un calciatore che fa da jolly? Più probabile che i Cottagers si siedano al tavolo per trattare un prezzo al ribasso. Infine c'è Ismael Bennacer, con un quadro indecifrabile. Quando è stato bene, quest'anno, l'algerino è sempre stato titolare con la Dinamo Zagabria: il problema è che ha avuto due infortuni lunghi. Il riscatto è fissato a 10 milioni, il versamento della quota dipende dalle strategie del club croato.

Conclusioni

In definitiva, il Milan può incassare ancora 63,5 milioni. Considerando che Musah ha una alta improbabilità di tornare alla base, nella migliore delle ipotesi i rossoneri riceveranno altri 37,5 milioni. Se tutto si incastra alla perfezione dunque, sempre tenendo l'americano fuori da questa equazione, il Milan potrebbe guadagnare dai prestiti fino a 82,5 milioni.

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