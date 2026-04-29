C'è l'intesa di massima con Gila: scoglio Lotito. Goretzka, Milan in vantaggio

vedi letture

Per far sì che il Milan aumenti la caratura tecnica e qualitativa della sua rosa, in vista dell'Europa a cui si parteciperà la prossima stagione, e per fare in modo che Massimiliano Allegri sia convinto dell'evoluzione del progetto per cui l'anno scorso firmò un contratto triennale, la dirigenza rossonera è già al lavoro per trovare almeno un rinforzo di spessore per ogni reparto. Non sarà semplice ma già su difesa e centrocampo Igli Tare è al lavoro da diverse settimane.

Lotito vs Tare

Come è noto già da qualche tempo, il nome preferito da Igli Tare e da Massimiliano Allegri per rimpolpare il reparto difensivo è quello di Mario Gila, difensore centrale spagnolo della Lazio, classe 2000, che lo stesso direttore albanese portò in biancoceleste 4 anni fa. Come riferisce la Gazzetta il ds rossonero è già al lavoro con il giocatore e il suo entourage da un po' di tempo: è stata, di fatto, trovata un'intesa di massima per un contratto di quattro anni con opzione a 3 milioni a stagione più bonus, con la parte fissa che salirà di anno in anno. In questo particolare caso il Milan godrebbe dei vantaggi del Decreto Crescita ma deve stare attento alla concorrenza di Inter, Juventus e Napoli, tutte squadre in agguato e con cui il Diavolo non vuole entrare in asta. Lo scoglio più grande però si chiama Claudio Lotito: il presidente laziale è un osso duro e la sua valutazione non sarà inferiore ai 30 milioni. Tare ancora non ha avviato questo discorso ma servirà grande diplomazia per convincere il numero uno biancoceleste, tanto più che il 50% del cartellino è destinato a finire nelle casse del Real Madrid.

Advantage Milan

L'altro nome su cui si sta lavorando sottotraccia ormai da mesi è quello di Leon Goretzka, uno dei parametri zero più pregiati della prossima estate. Il classe 1995 dirà addio al Bayern Monaco e gradirebbe il trasferimento in Serie A al Milan, per provare una nuova esperienza in un club prestigioso. Nonostante l'interesse di Premier e altri club italiani, Tare si è mosso con largo anticipo e gode di un bel vantaggio sulla concorrenza: i contatti con Goretzka e il suo entourage sono costanti. Ora il tedesco è concentrato sulla conclusione della stagione, con Champions e DFB Pokal ancora in gioco: prima del Mondiale prenderà la sua decisione.