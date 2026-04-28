Dalle richieste di Modric al Milan alla trattativa con la Lazio per Gila. Le ultime di Moretto sul mercato rossonero

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Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così del futuro di Luka Modric e dell'interesse del Milan per Mario Gila della Lazio:

SU MODRIC: "Su Modric ora entriamo nella fase decisiva per capire quale sarà il suo futuro. Luka vuole riflettere bene sul tipo di percorso da fare nel suo finale di carriera. Ora che non può giocare, il croato può concentrarsi al 100% su quello che sarà il suo futuro. Modric vuole un Milan competitivo, ha chiesto garanzie tecniche al Milan per il prossimo anno, nel senso che il Milan giocherà probabilmente la Champions e quindi Modric vuole un Milan all'altezza. Poi ovviamente dovrà fare anche delle valutazioni a livello personale e privato. Il croato è ancora in fase di valutazione. Vedremo se Modric sarà, tra virgolette, accontentato dal Milan dal punto di vista della ambizioni".

SU GILA: "Gila, da quello che so, chiede un ingaggio importante, intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione, quindi sarebbe uno dei più pagati al Milan. Vi posso dire poi che in queste settimane, il Milan inizierà a parlare ufficialmente con la Lazio. Non è una trattativa semplice perchè trattare con Lotito non è mai facile e anche perchè ci sono rapporti un po' freddi tra Tare e la Lazio. Aggiungo poi che su Gila c'è una grande concorrenza, quindi non è un'operazione facile. Il Milan però parlerà presto con la Lazio di Gila".