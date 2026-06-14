Il punto più basso. Ma ogni giorno si scava...

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Di male in peggio. E peggio ancora. Il momento del Milan è un concentrato incredibile di figuracce, mancanza di programmazione, menefreghismo. Il tutto crea un danno enorme al Club, un tempo esempio glorioso per tutti in Europa.

Sembra una serie Tv, in cui quando pensi che sia finita, ecco spuntare il nuovo colpo di scena. Attraente sì, ma per gli altri.

Dispiace ripetersi, ma non sarà facile anche in futuro cancellare i segni di questa gestione folle e scellerata.

20 giorni di casting: ma neanche al Grande Fratello. Il punto che fa più male è che, evidentemente, se ne fregano dell'immagine e della reputazione. Avanti per la loro strada, qualsiasi essa sia.

Nel frattempo, diventa notizia che il Milan si iscriva al Campionato. Dopo aver letto che Ibrahimovic voleva mettere le mani addosso ad Allegri in un ristorante, fermato da Tare, ecco un altro retroscena da saloon, scritto in settimana su MilanNews da Luca Serafini. E cioè insulti e minacce tra lo svedese e Cardinale in un luogo pubblico.

Il senior advisor impegnato a far saltare Rangnick, nei ritagli di tempo tra il lavoro di opinionista televisivo e quello di influencer sui social, con anche qualche gag ridicola con lo youtuber spiritoso di turno.

Ora su chi ricadranno le scelte? Sicuramente non c'è un tifoso rossonero che non vede l'ora dell'arrivo di Amorim, o che è impaziente di poter vedere lavorare al Milan Jaissle o Glasner. Sono profili, diciamocelo, piuttosto mediocri. E, considerati anche i vari Iraola, Xavi, Pochettino, Arbeloa e Slot, qual è il filo logico? Profili lontani tra loro, con caratteristiche molto diverse. Qual è l'allenatore "alla Fabregas" annunciato il 25 maggio?

In questo momento si discute della dirigenza e della figura dell'allenatore, ma poi il focus si sposterà sulla squadra.

A oggi il quadro è altrettanto inquietante. Maignan riflette sul futuro, Rabiot è tentato dal Napoli, Modric probabilmente smetterà, Leao andrà via e pure Pulisic è diventato uomo mercato.

Il rischio concreto è che la rosa si svuoti di esperienza e qualità.

Chiusura sul mancato ricordo da parte del Club di Silvio Berlusconi, nel giorno dei 3 anni dalla sua scomparsa.

Una mancanza gravissima e ingiustificabile. Ieri la redazione di MilanNews ha raccolto la spiegazione del Club: la linea è quella di ricordare e celebrare lo storico Presidente soltanto in occasione di nascita e inizio della sua storica presidenza. Come se scrivere 2 post in più nel corso di un anno fosse sconveniente. In effetti, c'era il rischio che potesse togliere visibilità al post di auguri a De Winter.

Quando la toppa è peggio del buco.