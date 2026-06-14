Pato: "Io penso che chi è sopra al Milan, la proprietà, Ibra, vogliono vincere. L'anno prossimo faranno meglio"

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Nel pre partita di Brasile-Marocco Alexandre Pato ha detto la sua sul momento di rivoluzione che sta attraversando il Milan.

Nel pre partita di Brasile-Marocco, sfida valida per la prima partita del Girone C di questo Mondiale, l'ex attaccante del Milan Alexandre Pato è intervenuto ai microfoni di DAZN Italia non solo per presentare la Nazionale di Carlo Ancelotti, ma anche per parlare del momento di incertezza e rivoluzione che sta vivendo il club rossonero.

Sei preoccupato anche tu come i tifosi del momento che sta vivendo il Milan?

“Mi sento come i tifosi, ci sta il dispiacere di non andare in Champions. Però dopo quest’anno si può ripartire da zero. Capisco che per i tifosi è difficile: non è facile avere una costruzione. Io penso che chi è sopra al Milan, la proprietà, Ibra, anche loro vogliono vincere. Sono sicuro che l’anno prossimo torneremo in Champions”.

Hai mandato un messaggio a Ibrahimovic?

“Ieri era tutto rosso, da milanista. Spero possano fare un gran lavoro. Quest’anno è andata un po così, ma l’anno prossimo sono sicuro faranno meglio”.