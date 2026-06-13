Pato su Ancelotti: "Per me lui è stato più che un allenatore, ma quasi un papà. Il primo giorno al Milan..."

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L'ex attaccante rossonero ha raccontato quanto sia stato importante Carlo Ancelotti, suo ex tecnico al Milan, nella sua carriera

Intervistato da Sky, l'ex rossonero Alexandre Pato ha parlato così di Carlo Ancelotti, ct del Brasile e suo ex allenatore ai tempi del Milan: "Quando parlo di Ancelotti mi emoziono sempre perché per me lui è stato più che un allenatore, ma quasi un papà. Mi ricordo tutti i suoi insegnamenti, mi ha insegnato il rispetto: una cosa che mi porterò sempre dietro. Ha riportato nel Paese la speranza di vincere il Mondiale. Quando hai dalla tua parte il miglior allenatore del mondo ti aspetti di trionfare, anche se non sarà un traguardo semplice da raggiungere".

L'ex attaccate brasiliano ha poi raccontato il suo primo giorno al Milan: "Arrivai a Milanello e Ancelotti chiese a tutti i grandi campioni di salutarmi: avevo 17 anni e mi ritrovai davanti gente come Maldini, Ronaldo, Gattuso, Pirlo, Cafù che mi diedero la mano. Vidi nei loro volti il grande rispetto che provavano per il Mister" le parole di Pato riportate da tuttomercatoweb.com.