Costacurta: "Pulisic non va bocciato solo per la seconda parte di stagione. Spero che Modric e Rabiot restino al Milan"

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L'ex rossonero Alessandro Costacurta è convinto che nella prossima stagione il Milan debba ripartire da giocatori come Pulisic, Modric e Rabiot

Rafael Leao continua a ripetere di voler lasciare il Milan. Questo il pensiero di Alessandro Costacurta, ex giocatore rossonero, sull'attaccante portoghese ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "E’ sempre stato sbagliato, a mio avviso, considerarlo un leader, invece che un buon giocatore capace di accendersi a intermittenza. Personalmente non l’ho mai considerato da pallone d’Oro: ho giocato con alcuni di loro e… sono tutta un’altra cosa. Se va via, certo non perdi Kakà o Sheva. Rafa non è mai stato un fuoriclasse, anche se lui stesso poteva pensare di esserlo. Se poi invece cambia idea, arrivano i veri leader e a lui è data una dimensione diversa, in un contesto giusto, allora può anche essere utile. Ma deve essere visto per quello che è: un ottimo giocatore, non la stella della squadra".

L'ex difensore ha invece rivelato su chi dovrebbe ripartire il Milan: "Pulisic è reduce da sei mesi disastrosi ma è sempre stato un serio professionista: non lo boccerei solo per la seconda parte di stagione. Spero che Modric resti: alla sua età andrebbe gestito, ma quando è in campo insegna ancora calcio. Lo stesso mi auguro per Rabiot: è una bestia. E poi Bartesaghi è giovanissimo e può crescere, Pavlovic si è dimostrato affidabile. Se Maignan smette con certe frivolezze, è forte: se c’è da parare, para. Gabbia può restare, accanto a un difensore forte che va preso. Così come un grande centravanti. Ma ripeto: si parte dal manico, e cioè da allenatore e direttore tecnico, per il resto non servono chissà quanti interventi".