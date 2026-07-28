Diddi analizza: “Leao non è adatto al progetto Amorim, davanti c’è bisogno di gente tecnicamente forte”

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Diddi afferma che Leao non è adatto al sistema di gioco di Amorim.

Ospite nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha parlato di Leao e del fatto che secondo lui, il portoghese non riuscirebbe ad integrarsi nel sistema di gioco di Amorim viste le sue caratteristiche. Questa la sua analisi.

"Apro una parentesi anche sul discorso di Rafa Leao, ossia che farebbe fatica in questo Milan perché essendo costantemente nella metà campo avversaria, non avendo profondità e soprattutto non avendo la profondità che il Milan aveva con Max Allegri che stava più basso, quindi avevi tanta profondità, avendo poca profondità servono giocatori nella trequarti del Milan bravi nel corto, bravi nell'uno contro uno e tecnicamente forti, non servono veloci, ma tecnicamente forti. Quindi è un giocatore che oltre ad essere sul mercato, non si sposerebbe con il progetto di Amorim".