Cosa fanno i giocatori del Milan durante un lungo viaggio in aereo? Le risposte di Gila, Ricci, Camarda, Pavlovic e Comotto
Il profilo Instagram del Milan ha pubblicato un video nel quale alcuni giocatori hanno rivelato cosa faranno durante un lungo viaggio areo, come per esempio quello che nelle scorse ore ha portato il gruppo rossonero a Perth, in Australia. Ecco le risposte di Mario Gila, Samuele Ricci, Francesco Camarda, Strahinja Pavlovic e Christian Comotto:
Gila: "Mi vedo dei film o delle serie TV. O gioco un po' perchè mi piace molto passare il tempo a giocare".
Ricci: "Guardo delle serie TV e parlo un po'".
Camarda: "Provo a dormire un po', ascolto musica e poi guardo qualche serie TV".
Pavlovic: "Metto su un po' di buona musica e mi piace dormire".
Comotto: "Passo le maggior parte delle ore in area dormendo perchè credo che sia importante anche riposare e recuperare. Poi il tempo che rimane magari lo passo guardano un film o scarico qualche serie TV. Mi piace guardare delle serie d'azione".
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