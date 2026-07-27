Bianchin: "Il Milan ha provato a recuperare il pallone alto: qualche volta bene, altre no"

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Il commento tattico di Luca Bianchin sul primo Milan del nuovo tecnico Ruben Amorim

Il Celtic è stato il primo avversario in questa estate rossonera per il nuovo Milan di Ruben Amorim. Il Diavolo ha rimontato due gol di svantaggio grazie alla doppietta lampo di Camarda a inizio ripresa. Ma il risultato conta poco, ciò che veramente interessa è mettere benzina nelle gambe e poi iniziare a intravedere quelli che sono i dettami tattici più significativi dello stile di gioco dell'allenatore portoghese. Il collega Luca Bianchin, Gazzetta dello Sport, ne ha parlato in un video della rosea.

IL MILAN HA PROVATO A RECUPERARE ALTO IL PALLONE

Il commento tattico del giornalista Luca Bianchin sull'amichevole del Milan che ha visto l'esordio sulla panchina rossonera di Ruben Amorim: "Il Milan ci ha provato a recuperare il pallone alto: qualche volta è andata bene e qualche altra volta è andata decisamente peggio ma in questo momento della stagione è normale che sia così".