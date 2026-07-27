Bianchin su Diawara: “Gran potenziale, è il sostituto di Pavlovic. Fisicamente è impressionante”
Nel profilo Instagram della Gazzetta dello Sport, il collega Luca Bianchin ha analizzato il nuovo acquisto del Milan Sankhoun Diawara. Queste le sue parole.
"Ma quanto è forte Sankhoun Diawara, il ragazzo che il Milan ha scelto come vice Pavlovic? È un ventenne di prospettiva a cui però non si può chiedere di essere pronto. Pogba è arrivato al Manchester United pronto ma quell è un'eccezione, per gli altri c'è da aspettare un po'. Diawara e il Milan si incontrano per una serie di concause. Chi ricorda Paolo gozzi, il difensore scuola Juve, Allegri lo fece esordire in Spal-Juventus nell'Aprile 2019. Gozzi era nella stagione precedente il difensore titolare nel Troyes, nella seconda Liga francese, poi a novembre si è fatto male e quel posto è stato preso da Diawara. Ha fatto 3 mesi a giocare sempre e vincere spesso, in una stagione che poi è conclusa con la promozione in Ligue 1 del Troyes"
Le caratteristiche - "intanto un fisico enorme che in alcune immagini è impressionante, è il doppio rispetto ad alcuni attaccanti che si trova a marcare. Poi il piede sinistro che non è male ed una certa capacità a portare palla, che è una capacità che ha anche Pavlović. Soprattutto si nota l'aggressività, che in alcune situazioni è utile in altre eccessiva. Diawara ha vinto il 67% dei duelli e oltre il 70% dei duelli aerei perché di testa ci sa fare. Quello su cui tutti concordano è il potenziale, alto, tanto che tutti i siti senegalesi si sono già spinti a consigliargli di abbandonare la Francia e giocare per la nazionale dei suoi genitori"
Nel reparto difensivo rossonero - "In un reparto con Gila, Gabbia, Pavlovic, Tomori o diciamo un altro uomo al suo posto con magari Bartesgahi che può abbassarsi, l'idea è che Diawara possa imparare con calma e giocare qualche partita. Allora diciamo che oggi non è un titolare del Milan, certo che no, se possa diventarlo in un anno, due o tre, dipende solo da lui"
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