Pellegatti sulla Nazionale: “Sembra il Milan 2025/2026, non si sa chi prende le scelte”

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Pellegatti parla di quanto successo in Nazionale e la paragona al Milan 2025/2026.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di quanto sta succedendo in Nazionale in queste ultime ore e paragona la situazione attuale a quella del Milan della scorsa stagione. Queste le sue parole.

“Pirlo è saltato. Vediamo chi proporrà il nuovo allenatore. Già sembra di essere tornati ai tempi del Milan. Vi ricordate? La Federazione Gioco Calcio è tornata, è nella situazione del Milan dell'anno scorso quando ci chiedevamo chi prendeva chi, ecco non si sa chi prende le scelte. Palladino, ma chi lo sceglie? Thiago Motta, ma chi lo sceglie? Mancini, chi l'ha scelto? Ecco, se si parte con questa situazione di non chiarezza, si vede che l'esperienza degli ultimi 3 anni del Milan non è servita a nulla. Se non c'è unità condivisione non si va da nessuna parte”.