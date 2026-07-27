Paolo Maldini e Leonardo hanno deciso di lasciare il loro incarico all'interno del Club Italia
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Clamoroso terremoto in casa azzurra dove Paolo Maldini e Leonardo hanno deciso di lasciare il loro incarico all'interno del Club Italia. Lo riferisce Sky: "Paolo Maldini e Leonardo hanno deciso di lasciare il loro incarico all'interno del Club Italia.
E' stato comunicato direttamente al presidente della Figc Giovanni Malagò. Si va verso le dimissioni dei due, scelti 16 giorni fa per rilanciare il movimento del calcio italiano" scrive il sito dell'emittente.
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